В Балаклаве вынесут приговор капитану украинского рыболовецкого судна

Сегодня, 14 июня, Балаклавский районный суд завершит рассмотрение дела в отношении Виктора Новицкого, капитана украинского судна «ЯМК-0041».

Экипаж судна был задержан 4 мая 2018 года российскими пограничниками у мыса Тарханкут за незаконный промысел камбалы-калкана. Позже выяснилось, что украинские браконьеры погубили полсотни дельфинов, 17 камбал и 2 акулы. На Виктора Новицкого было возбуждено уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов, его заключили под стражу вместе с командой судна. Но 30 октября экипаж “ЯМК 0041” обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд». Правда, Виктор Новицкий, по решению суда, остался в симферопольском СИЗО.

Осенью прошлого года его посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. После ее ходатайства Новицкого выпустили из СИЗО – все это время он жил в Симферополе на съемной квартире под подпиской о невыезде. И сегодня в 16.00 Балаклавский районный суд должен огласить приговор в отношении капитана рыболовецкого судна, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МИА “Россия сегодня”

Источник: Вести Севастополя