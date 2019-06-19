В Балаклаве закрыли два пляжа

Купаться там запрещено. Об этом заявили представители Роспотребнадзора. В море обнаружили опасные бактерии. Департамент городского хозяйства в ходе мониторинга тоже выявил нарушения.

На пляже “Мраморный” превышено содержание вредных для организма человека веществ. Поставлены таблички, но отдыхающих они не останавливают. На свой страх и риск люди продолжают купаться.

«Они говорят, что в Балаклаве живут давно, и здесь каждый год обнаруживают какие-то бактерии, и все нормально», – говорит Людмила Шмидман, юрист компании-оператора пляжа “Мраморный”:

Конечно, на глаз наличие опасных бактерий не определить. Это может подтвердить лишь анализ воды. По результатам проб, взятых Роспотребнадзором, содержание вредных веществ было превышено еще в двух местах. Сейчас закрыт для купания и балаклавский городской пляж.

А на мысе Хрустальный после повторной экспертизы купаться разрешили.

Будет ли пригодна для купания вода в Балаклаве, покажут повторные лабораторные исследования. Проведут их через 10 дней. Но всё это время пляж будет открыт. Перекрыть путь к воде по закону нельзя. Правда, есть возможность создать для жителей и гостей города комфортные условия на самих пляжах. Пока они, по словам заместителя директора департамента городского хозяйства, отсутствуют.

«Мы проводим ежедневный мониторинг всех пляжных территорий. Особое внимание уделили сегодня трем. В парке Победы мы были месяц назад, ставили задачи, но оператор пляжа не выполнил ни одно из указаний», – сообщил журналистам заместиетль директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Это касается уборки мусора, доступности пляжа для маломобильных граждан, а также комплексного благоустройства в целом. И не только на пляже в Парке Победы, но и на Песочном. Этот пляж и другие продолжают благоустраивать и дальше. Хотя, купальный сезон уже начался. Устраняют операторы и нарушения, выявленные департаментом городского хозяйства, чтобы жители и гости города смогли почувствовать на пляже все прелести летнего отдыха.

Андрей Поперечнюк, Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь