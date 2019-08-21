В Балаклаве ЗИЛ с буровой установкой упал в воду

В Балаклаве начались работы по подъему со дна бухты грузовика ЗИЛ. Эта машина принадлежит симферопольскому предприятию «Крымспецгеология», которое проводит геологические изыскания в связи с реконструкцией набережной Балаклавы.

Водитель привез буровую установку, которую должен был опустить в воду. Он подъехал к краю пирса, но, судя по всему, не рассчитал дистанцию, и машина съехала в бухту. Глубина там небольшая – около двух метров, и водитель сумел выбраться на берег. На место выехали работники МЧС и Севприроднадзора.

Видео ЧП Севастополь

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь