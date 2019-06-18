В Балаклаве из-за поджога сухой травы могли сгореть жилые дома

Рядом с домом №26 по улице Жукова днем 18 июня загорелся сухостой. Из-за ветреной погоды огонь очень быстро распространялся по склону, и появился риск, что он перекинется на дома.

К месту выдвинулись подразделения 4-й и 1-й пожарно-спасательных частей МЧС, ВДПО и лесхоза. По прибытии они установили, что площадь пожара – 60 м². Огонь тушили 15 человек личного состава, были задействованы 4 автоцистерны. Им удалось быстро справиться с огнем. Причины, почему загорелась трава, сейчас выясняются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь