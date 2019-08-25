В Балаклаве мужчина упал со скалы и разбился насмерть

25 августа 2019     20
В Балаклаве мужчина упал со скалы и разбился насмерть

Сегодня утром недалеко от пляжа Васили мужчина упал со смотровой площадки на камни, сообщила пресс-служба Центра гражданской зашиты (ЦГЗ) Севастополя.

Катер, прибывший в месту происшествия, не мог приблизиться к пострадавшему из-за сильных волн.

Спасатели установили, что упавший мужчина получил серьезные травмы и уже был мертв. Тело погибшего транспортировали к катеру, а затем на набережную Балаклавы после чего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба ЦГЗ Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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