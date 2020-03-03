В Балаклаве начался ремонт дорог в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Балаклаве в 2020 году отремонтируют 10 дорог.

До конца года планируется завершить работы на улицах: Новикова, Крестовского, Мира, Грошева, Молодогвардейцев, Волгоградская, Петра Ситникова, Морской Пехоты, Строительная и в переулке Рудничный. Общая протяжённость дорог около 10 километров.

В прошлом году по национальному проекту в Балаклаве привели в порядок участки улиц Новикова, Крестовского, Ракетной, Спартаковской.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь