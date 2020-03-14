В Балаклаве не будет света

14 марта 2020     20
В Балаклаве не будет света

В Балаклаве в связи с ремонтно-техническими работами до 15:00 не будет производиться подача электроэнергии.

Сегодня будут проводиться профилактические ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

14 марта подача электроэнергии потребителям будет прекращена ориентировочно с 9:00 до 15:00 на набережной Назукина 1-27, 8а; на улицах 7-го Ноября 8, 3-7; 9-го Мая 5-6; Башенной 1-5; Калича 2, 2а, 6, 8, 12-20, 25-51, 55, 59-67; Кирова 10, 18, 28, 34, 1, 5, 9, 41; Куприна 1; Рубцова 2-10, 16, 1-5, 9, 13-17; на площади 1-го Мая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополь присоединился к всемирному челленджу городской природы
Севастополь присоединился к всемирному челленджу городской природы

Этой весной Севастополь впервые примет участие в международном Чемпионате мира по документации городского биоразнообразия City Nature Challenge.  24 апреля стартует Всемирный …


В Севастополе приступили к новому этапу озеленения Большой Морской
В Севастополе приступили к новому этапу озеленения Большой Морской

В Севастополе продолжается работа по озеленению улицы Большой Морской.  Специалисты приступили к высадке кустарников. В Севастополе, вокруг уже посаженных крупномерных …


Ставки по ипотеке в России начали расти
Ставки по ипотеке в России начали расти

Российские банки начали резко повышать ставки по ипотеке. Как сообщает газета «Ведомости», 13 марта это сделали уже два банка. Так, …


Музей «Гараж» в Москве временно закрыли из-за коронавируса
Музей «Гараж» в Москве временно закрыли из-за коронавируса

Директор московского Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов объявил о его временном закрытии из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте …


Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в своей семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Ранее …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты