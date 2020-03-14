В Балаклаве не будет света

В Балаклаве в связи с ремонтно-техническими работами до 15:00 не будет производиться подача электроэнергии.

Сегодня будут проводиться профилактические ремонтные работы, сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».

14 марта подача электроэнергии потребителям будет прекращена ориентировочно с 9:00 до 15:00 на набережной Назукина 1-27, 8а; на улицах 7-го Ноября 8, 3-7; 9-го Мая 5-6; Башенной 1-5; Калича 2, 2а, 6, 8, 12-20, 25-51, 55, 59-67; Кирова 10, 18, 28, 34, 1, 5, 9, 41; Куприна 1; Рубцова 2-10, 16, 1-5, 9, 13-17; на площади 1-го Мая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь