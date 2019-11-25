В Балаклаве не могут убрать кран, перегородивший дорогу

В Балаклаве строительный кран перегородил проезжую часть. Неисправная машина затрудняет движение по улице Терлецкого уже 4 дня – рассказывают местные жители.

Кран поднимался с улицы Крестовского, но не справился с уклоном дороги и скатился к перекрестку. Сначала его опущенная стрела перегородила соседнюю крупную магистраль, но к вечеру пятницы стрелу подняли.

Самостоятельно с места ДТП тяжёлая техника уехать не сможет: прицеп грузовика, на котором перевозили кран, тоже неисправен – у него спущены колёса. Как сообщают работники соседнего магазина – ежедневно кран осматривают его хозяева, однако убрать его с проезжей части им так и не удаётся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь