В Балаклаве не могут убрать сваебойную машину, перегородившую дорогу

В Балаклаве строительная установка перегородила проезжую часть. Неисправная машина затрудняет движение по улице Терлецкого уже четыре дня – рассказывают местные жители.

Сваебойная машина поднималась с улицы Крестовского, но не справилась с уклоном дороги и скатилась к перекрёстку. Сначала её опущенная стрела перегородила соседнюю крупную магистраль, но к вечеру пятницы стрелу подняли.

Самостоятельно с места ДТП тяжёлая техника уехать не сможет: прицеп грузовика тоже неисправен – у него спущены колёса. Как сообщают работники соседнего магазина, ежедневно установку осматривают владельцы, однако, убрать её с проезжей части им так и не удаётся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь