В Балаклаве не могут убрать сваебойную машину, перегородившую дорогу

25 ноября 2019     14
В Балаклаве не могут убрать сваебойную машину, перегородившую дорогу

В Балаклаве строительная установка перегородила проезжую часть. Неисправная машина затрудняет движение по улице Терлецкого уже четыре дня – рассказывают местные жители.

Сваебойная машина поднималась с улицы Крестовского, но не справилась с уклоном дороги и скатилась к перекрёстку. Сначала её опущенная стрела перегородила соседнюю крупную магистраль, но к вечеру пятницы стрелу подняли.

Самостоятельно с места ДТП тяжёлая техника уехать не сможет: прицеп грузовика тоже неисправен – у него спущены колёса. Как сообщают работники соседнего магазина, ежедневно установку осматривают владельцы, однако, убрать её с проезжей части им так и не удаётся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора

Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания …


Россиянам рассказали о погоде в декабре
Россиянам рассказали о погоде в декабре

В декабре в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает портал «Метеовести». По прогнозам синоптиков, в первый месяц зимы в центральных …


В Балаклаве не могут убрать сваебойную машину, перегородившую дорогу
В Балаклаве не могут убрать сваебойную машину, перегородившую дорогу

В Балаклаве строительная установка перегородила проезжую часть. Неисправная машина затрудняет движение по улице Терлецкого уже четыре дня – рассказывают местные …


Запашный может выступить посредником в переговорах владельца «Тайгана» с властями
Запашный может выступить посредником в переговорах владельца «Тайгана» с властями

Эдгард Запашный по телефону поговорил о судьбе парка с главой Крыма Сергеем Аксёновым. Артист на своей странице в социальной сети …


Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище
Разведчицу Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище

21:42 Легендарную советскую разведчицу-нелегала Гоар Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с могилой её супруга, Героя Советского Союза …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты