В Балаклаве открылся татарский молодежный фестиваль «Йолдызлык»

10 июля 2019     24
В Балаклаве открылся татарский молодежный фестиваль «Йолдызлык»

Из Татарстана с любовью: в Балаклаве открыли летнюю смену молодёжного фестиваля “Созвездие” или “Йолдызлык”. Уже 6 лет его организаторы тесно сотрудничают с Балаклавским военно-историческим музеем фортификационных сооружений, именно там – теперь уже традиционно – проходит открытие смены.

250 лауреатов фестиваля из 22 муниципальных образований Республики Татарстан. Большая творческая делегация приехала в Крым, чтобы показать лучшие номера. Коллектив “Мирас” из города Заинска здесь уже выступал, но самая младшая группа ансамбля в Севастополе впервые.

«Очень яркий, насыщенный фестиваль. Мы всегда стараемся выступать на разных площадках здесь. Детям это в удовольствие – видеть зрителей Крыма», – говорит Альфия Валиуллина, руководитель вокально-хореографического ансамбля “Мирас”.

В 2015-ом году фестиваль «Созвездие» был признан лучшим проектом России по поддержке и защите детского таланта, в прошлом творческом сезоне он достиг отметки “Миллионный участник”.

Для юных участников фестиваль – это ещё и хороший профессиональный старт. Мастер-классы для них проводят преподаватели одного из самых престижных российских театральных институтов.  Аделина Минибаева принимала участие в фестивале с 17 лет, а сейчас уже будучи студенткой ГИТИСа, приехала на смену в качестве вожатой.

«После смены больше всего запоминаются, конечно, дети, потому что за 18 дней к ним невероятно привыкаешь, они становятся просто частью семьи. Первый месяц после смены очень грустно и тоскливо, мы все списываемся каждый день в чатах, кидаем фотографии», – рассказывает Аделина.

Летняя смена “Созвездия” продлится до 23 июля. С её открытием участников поздравили министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе. В ответ почётные гости получили медали с символом фестиваля.

Андрей Поперечнюк, Юлия Тюрягина, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь

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