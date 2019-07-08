В Балаклаве полицейские задержали подростка за кражу

14-летнего молодого человека обвиняют в краже электроники из квартиры. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.
Инцидент произошёл в Балаклаве. Из частного дома исчезли мобильный телефон и смарт-часы. Хозяйка оставила окно на проветривание и ненадолго ушла. Подросток пробрался внутрь и вынес технику. Злоумышленника задержали через несколько часов.
Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье “Кража”. Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
фото obustroeno.com
Источник: Вести.Севастополь