В Балаклаве полицейские задержали подростка за кражу

8 июля 2019     16
В Балаклаве полицейские задержали подростка за кражу

14-летнего молодого человека обвиняют в краже электроники из квартиры. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по г. Севастополю.

Инцидент произошёл в Балаклаве. Из частного дома исчезли мобильный телефон и смарт-часы. Хозяйка оставила окно на проветривание и ненадолго ушла. Подросток пробрался внутрь и вынес технику. Злоумышленника задержали через несколько часов.

Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье “Кража”. Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

фото obustroeno.com

Источник: Вести.Севастополь

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