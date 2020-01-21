В Балаклаве проверили работу общественного транспорта

21 января 2020     18
В Балаклаве проверили работу общественного транспорта

Насколько соблюдают интервал движения автобусы и работают ли в них валидаторы для безналичной оплаты проезда проверили сегодня сотрудники городского департамента транспорта.

Выездная проверка прошла на конечной остановке маршрутов №9, №34, №35 и №94. Инспекторы просили водителей предъявить путевые документы, смотрели на состояние машин. Результаты рейда заставили представителей контролирующего отдела задуматься о дополнительной проверке перевозчика.

«Выявили множество нарушений. В одном из автобусов отсутствовала карта маршрута, путевой лист. Это всё зафиксировано актами. Данная информация будет также направлена в органы ГИБДД и в Ространснадзор для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении данного перевозчика», – отметил главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок департамента транспорта Севастополя Владислав Минин.

За время, пока инспекторы находились на конечной остановке, автобус маршрута №34 так ни разу и не подошёл. По факту нарушения расписания в адрес перевозчика также будет направлено предписание, уточнили сотрудники департамента транспорта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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