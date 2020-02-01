В Балаклаве пройдет велофестиваль «ФАНДЭЙ»

1 февраля 2020     20
В Балаклаве пройдет велофестиваль «ФАНДЭЙ»

2 февраля, в районе улицы Композиторской в Балаклаве, состоится зимний велосипедный праздник «ФАНДЭЙ». Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. 

«ФАНДЭЙ» проходит уже 12 лет подряд и является своеобразным съездом любителей велоспорта. По словам организаторов, ожидается более 100 участников из Севастополя, Крыма и Краснодарского края. Гостей фестиваля ждут зрелищные заезды и насыщенная развлекательная программа.

«С 09:00 начинается регистрация желающих принять участие в заездах. Сначала будут проведены тренировки. С 13:00 начинаются заезды. Они продлятся около двух часов. Будет более 100 участников. А после этого – награждение победителей и развлекательная программа», – рассказал организатор мероприятия Дмитрий Бохонько.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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