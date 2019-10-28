В Балаклаве пройдет мастер-класс росписи по камню

На мастер-классе дети и родители познакомятся с уникальным видом творчества, который стремительно набирает популярность – роспись камней. Специалисты утверждают, что этот вид творчества способствует развитию не только фантазии, но также тактильных ощущений и моторной функции рук.

Завтра, 29 октября в Балаклавском центре детского творчества по ул. 7 Ноября в 16 часов откроется творческая мастерская «Добро спасет мир».

Виртуальная «Алиса» заявила об ошибке Пользователи голосового помощника «Алиса» заявили о сбое в его работе и устройств с ним. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Яндекса». …



В Балаклаве пройдет мастер-класс росписи по камню Завтра, 29 октября в Балаклавском центре детского творчества по ул. 7 Ноября в 16 часов откроется творческая мастерская «Добро спасет …



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Тренер «Краснодара» признался, что Сулеймановым интересовалась «Боруссия» 22:59 Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что к нападающему команды Магомеду-Шапи Сулейманову проявлял интерес дортмундский футбольный клуб «Боруссия». РИА Новости …

