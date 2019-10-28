В Балаклаве пройдет мастер-класс росписи по камню

Завтра, 29 октября в Балаклавском центре детского творчества по ул. 7 Ноября в 16 часов откроется творческая мастерская «Добро спасет мир».
На мастер-классе дети и родители познакомятся с уникальным видом творчества, который стремительно набирает популярность – роспись камней. Специалисты утверждают, что этот вид творчества способствует развитию не только фантазии, но также тактильных ощущений и моторной функции рук.
Вести ФМ – Севастополь
Фото с сайта dobryeveshi.livemaster.ru
Источник: Вести.Севастополь