В Балаклаве пройдет мастер-класс росписи по камню

28 октября 2019     12
В Балаклаве пройдет мастер-класс росписи по камню

Завтра, 29 октября в Балаклавском центре детского творчества по ул. 7 Ноября в 16 часов откроется творческая мастерская «Добро спасет мир».

На мастер-классе дети и родители познакомятся с уникальным видом творчества, который стремительно набирает популярность – роспись камней. Специалисты утверждают, что этот вид творчества способствует развитию не только фантазии, но также тактильных ощущений и моторной функции рук.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта dobryeveshi.livemaster.ru

Источник: Вести.Севастополь

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