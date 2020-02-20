В Балаклаве пьяный водитель протаранил на встречке иномарку

20 февраля 2020     14
В Балаклаве пьяный водитель протаранил на встречке иномарку

В социальных сетях севастопольцы поделились фото и видео ДТП в Балаклаве. 

Водитель автомобиля «Таврия», выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Опель Астра».

За рулем иномарки была девушка. По словам очевидцев, ей оказывалась медицинская помощь.
Водитель и пассажир «Таврии» не пострадали. Свидетели аварии утверждают, что они оба имели очевидные признаки алкогольного опьянения.

ИА «Time News» сообщает о том, что водитель «Таврии» лишен прав на управление автомобилем и имеет несколько судимостей.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото “Взаимопомощь на дороге”

Источник: Вести.Севастополь

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