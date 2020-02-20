В Балаклаве пьяный водитель протаранил на встречке иномарку

В социальных сетях севастопольцы поделились фото и видео ДТП в Балаклаве.
Водитель автомобиля «Таврия», выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Опель Астра».
За рулем иномарки была девушка. По словам очевидцев, ей оказывалась медицинская помощь.
Водитель и пассажир «Таврии» не пострадали. Свидетели аварии утверждают, что они оба имели очевидные признаки алкогольного опьянения.
ИА «Time News» сообщает о том, что водитель «Таврии» лишен прав на управление автомобилем и имеет несколько судимостей.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото “Взаимопомощь на дороге”
Источник: Вести.Севастополь