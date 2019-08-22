В Балаклаве спасатели эвакуировали двух туристов с травмами

Сотрудники Центра гражданской защиты (ЦГЗ) эвакуировали двух травмированных туристов с пляжа “Золотой” и из бухты Мраморная, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Накануне утром женщина 1993 года рождения из Симферополя во время отдыха на пляже “Золотой” упала со скалы и не могла ходить. В течение 15 минут к пляжу прибыл катер спасателей, которые оказали девушке первую помощь и передали ее сотрудникам скорой.

Позднее в тот же день отдыхающие, проплывавшие на каяках в районе Мраморной бухты, увидели на скалах окровавленного мужчину. На место происшествия прибыли спасатели, которые транспортировали пострадавшего из труднодоступного места. Турист из Москвы 1982 года рождения имел множество ушибов, ссадин и судороги. Сотрудники ЦГЗ передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи.



Источник: Вести.Севастополь