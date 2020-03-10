В Балаклаве хотят назначить ответственного за чистоту в бухте

Пластиковая посуда, пакеты и ветки деревьев – всё это последствия непогоды, которые уже на протяжении нескольких дней загрязняют Балаклавскую бухту.

Ирина Дмитриева в сфере морского туризма уже 25 лет. По праздникам клиентов особенно много, но аномально большое количество мусора – мешает работе. А убирать его самостоятельно судовладельцы в полной мере не могут.

«Ни мусор, ни водоросли, мы ничего не можем убирать из моря. Мы не имеем права его вытаскивать из моря. Мешает это безусловно, потому что, если мы ходим в такую погоду и с таким мусором, значит мы можем нарваться на палки, целые деревья вчера повытаскивали из моря», – рассказывает индивидуальный предприниматель Ирина Дмитриева.

То, что мешает судам, вместе с капитанами вытаскивают из моря сотрудники ГУП «Проект развития Балаклавы». Однако у организации нет полномочий, чтобы убирать всю акваторию бухты.

«В нашу зону ответственности входят причалы и плавпричалы, переданные нам в хозяйственное ведение. В остальном, я считаю, что ответственность несут сторонние организации, как и за все территории, которые соприкасаются с водной акваторией. Техника необходима, но я думаю, в дальнейшем будет реконструкция марины, всё это будет», – делится генеральный директор ГУП «Проект развития Балаклавы» Александр Герасимов.

Кто проведёт генеральную уборку на городском уровне пока неясно. В администрации района видят несколько путей решения проблемы, которая беспокоит местных жителей из сезона в сезон.

«Должен быть ответственный, у которого есть полномочия и средства для решения этого вопроса. Должно быть законодательно на нашем местном уровне определено, что капитаны судов или хозяева наших яликов местных, которые стоят в бухте, должны убирать за собой мусор. Мы обращались в порт, обращались в правительство о том, чтобы было разъяснено: кто убирает водную гладь», – считает глава Балаклавского муниципального округа Евгений Бабошкин.

Вместе с мусором в воде плавают медузы. В эти месяцы личинки аурелий поднимаются на поверхность и вырастают во взрослых особей. Их количество увеличивается ещё и из-за южного ветра.

«В районе Южного берега Крыма своеобразные условия течения, поэтому, когда ветра южного направления: южный, юго-западный, юго-восточный, то как раз-таки медуз прибивает к берегу в большом количестве», – объясняет учёный секретарь ФИЦ ИНБЮМ Наталья Поспелова.

Тем временем, мусор застревает в винтах судов. Когда в лопасти попадает пакет, вытащить его легко. Гораздо сложнее доставать по нитке капроновый мешок, на это у водолазов уходит полчаса.

«Капрон, ниточка, она, такая, как шёлковая. Она тянется, она не рвётся. И когда этот пакет наматывает, этот мешок наматывает на винт, винт глохнет и корабль останавливается. Он ни назад, ни вперёд пойти не может», – говорит водолаз Дмитрий Деркач.

Будет ли отвечать за чистоту частная коммерческая организация, или этим займётся государственное предприятие – неизвестно. Судовладельцы ждут ветер с Севера, который естественным образом унесёт мусор из бухты.

Екатерина Копыткова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь