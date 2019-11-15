В Балаклавской бухте 16 ноября откроют сезон зимнего плавания

С 11:00 до 15:00 на пляже «Городской» пройдёт открытие сезона зимнего плавания в Севастополе «Золотая Балаклава-2019».

16 ноября в Балаклавской бухте откроют сезон зимнего плавания. В программе мероприятия скоростной заплыв на 25 метров для женщин и на 50 метров для мужчин, смешанный заплыв на 200 метров и массовый – для всех желающих.

После завершения спортивной части состоится награждение победителей и чаепитие.

Организаторы, «Севастопольский клуб зимнего плавания «Морж СССР» и Управление по делам молодёжи и спорта города приглашают принять участие всех желающих, имеющих опыт плавания в холодной и ледяной воде и допуск врача.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь