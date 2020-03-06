В балаклавском музее учёные ищут новые виды морских организмов

Балаклавский музей пополнится новым экспонатом – подводной лодкой. Чтобы завести её в подземный канал когда-то секретного объекта, необходимо тщательно исследовать его дно. Первые шаги в этом направлении уже сделаны учёными Института биологии южных морей.

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Канал, прошедший через толщу горных пород для укрытия подводных лодок. В 1960 годах он был загадкой для НАТО. Теперь, когда здесь находится музей, эти воды не дают покоя учёным. Впервые в истории сотрудники Института биологии южных морей решили исследовать секретный стратегический объект СССР.

Длина канала 608 метров, глубина – восемь. С выхода на южной стороне объекта видно западный мыс Балаклавской бухты. Дальше – открытое море.

На дне канала берут пробы воды и грунта. Он похож на ил, который можно увидеть в море на глубине в 19 раз больше, чем здесь. Собирая образцы, учёные надеются найти новые виды. Как живые организмы приспосабливаются к проживанию здесь – вопрос, на который учёным предстоит ответить в ближайшие полгода.

«Может быть, изменённые какие-то виды будут, с новыми какими-то признаками, поживём – увидим, как это получится, и еще вопрос – будут ли эти виды аналогичны тем, которые в природных пещерах», – отмечает куратор проекта «Вслух» Нелли Сергеева.

Жизнь черноморских пещер, естественных и искусственных, сотрудники Института биологии южных морей планируют описать в новой монографии совместно с учёными из Одессы и Санкт-Петербурга. Аналогичный труд по исследованию средиземноморских гротов севастопольцам уже презентовали коллеги из Турции, Румынии и Болгарии. Теперь они с любопытством ждут отчёт о работе на Крымском полуострове. Результатами изучения химического состава воды и исследования грунта заинтересованы и сотрудники Музея фортификационных сооружений. В их планах в течение года завести в подземный канал подводную лодку.

«Со времени прекращения работы объекта в 1990 годах прошло уже довольно много времени, канал заилился, и поэтому необходимо изучать, в каком состоянии дно, какая фактическая глубина, нужно или не нужно чистить этот канал», – говорит начальник научно-просветительного отдела музея Эдуард Крайнов.

Такое исследование более чем актуально, учитывая, что с момента завершения строительства канала прошло уже 59 лет. Сегодня музейные работники с гордостью рассказывают: объект был рассчитан на ядерный удар мощностью в пять раз больше, чем у бомб, сброшенных на Японию. В случае угрозы канал мог вместить в себя семь средних или 10 малых субмарин, а в мирное время работал как ремонтная база.

Теперь это уже история, и в планах у сотрудников музея отразить не только её страницы из XX века. Здесь уже хранятся якоря византийского и римского периодов. Вновь поднятые со дна моря раритеты планируют также разместить в этом зале. Только уже не над, а под водой – на небольшой глубине, где флотские реликвии сохранятся в разы лучше, чем при взаимодействии с кислородом.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь