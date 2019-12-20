В Балаклавском рудоуправлении заявили о вандализме

Саженцы, которые высадили на Западно-Балаклавском карьере на прошлой неделе, похищены. Об этом сотрудники рудоуправления написали в Instagram.

В посадке растений принимала участие и съёмочная группа “Вести – Севастополь“

Агрономы Севастопольского лесхоза рассчитали план посадок: сосна, туя, гибискус, розмарин располагают рядами, чтобы растения не мешали друг другу и не конкурировали за влагу и солнечный свет. Корневая система укрепит склоны, в итоге получится наиболее устойчивая в сейсмическом плане конфигурация рельефа.

“Однако буквально через два дня после выхода сюжетов, вандалами были выкопаны и похищены более 200 саженцев, в том числе и тех, которые садили журналисты. Балаклавским рудоуправлением поданы заявления в полицию”, – говорится в сообщении.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото nat-geo.ru

Источник: Вести.Севастополь