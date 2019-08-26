В Балаклавском рудоуправлении опровергли версию рабочих о шуме на Советской

В Балаклавском рудоуправлении опровергли версию строительной компании о том, что ремонт на улице Советской в ночное время – вынужденная мера.

«Процесс отгрузки нашей продукции – это совместный процесс подрядчика и нашего отдела сбыта, они вместе договариваются о времени, когда, где, как, какими машинами забрать. К сожалению, некоторые подрядчики игнорируют эти правила и приезжают, когда захотелось, и тогда сбивается очередь», – сказал Олег Левандовский, пресс-секретарь Балаклавского рудоуправления.

В ночь на понедельник самосвал с щебнем несколько раз выгружал стройматериалы на улице Советской. Работы продолжались до 4:30 и не давали уснуть местным жителям. На жалобы севастопольцев подрядчик ответил, что причина, по которой работы ведутся круглосуточно, в очереди за щебнем в Балаклавском рудоуправлении.

Источник: Вести.Севастополь