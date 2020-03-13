В Балаклавскую бухту принесло мусор из Турции

Мусор из Турции южным ветром принесло к берегам Балаклавы. Его достали местные судовладельцы, так как мешки и отходы мешали передвижению маломерных судов.

Руками, чтобы не задеть медуз, добровольцы доставали палки, бутылки и использованные упаковки. Так удалось собрать несколько гор мусора. Донести его до контейнеров помогли прохожие. Капитан маломерного судна Пётр Грознецкий считает, что проблему финансирования спецтехники нужно решить как можно скорее.

При этом, судовладелец понимает, что нарушает правила, очищая море. Однако уверен, что штрафовать нужно не тех, кто добровольно достаёт мусор из воды, а тех, кто игнорирует проблему.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь