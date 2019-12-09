«В беде не бросим»: Развожаев пообещал помочь «Особым детям»

9 декабря 2019     18
«В беде не бросим»: Развожаев пообещал помочь «Особым детям»

Правительство Севастополя поможет с восстановлением офиса общественной организации “Особые дети”. Соответствующее поручение сегодня сделал врио губернатора города Михаил Развожаев.

В эти выходные неизвестные лица разгромили помещение, где планировалось с начала следующего года заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Полиция начала проверку.

Проломленные стены и вырванные провода. Увидеть таким только что отремонтированное помещение общественники из организации “Особые дети” никак не ожидали. Следы погрома обнаружили в воскресенье днем, когда приехали делать замеры, чтобы постелить линолеум.

«Тут стены нужно менять полностью, тут вырваны провода – это по электрике все нужно менять, у нас здесь как раз лежали материалы с розетками с проводами с выключателями, мы планировали как раз их ставить, я смотрю тут просто вырвано всё», – рассказывает Наталья Ткачук, член правления общественной организации «Особые дети».

Помещение для организации, которая работает с детьми-инвалидами, выделили год назад городские власти, ремонт здесь делают своими силами и за счет добровольных пожертвований.  Представители организации рассказывают: в тот же день написали заявление в правоохранительные органы. В понедельник оперативники приехали на место происшествия.

Для полиции есть зацепка: стены разбивали ногами, и на новой штукатурке остались отпечатки, судя по следам – а они разного размера, – злоумышленников было как минимум двое.

Сотрудникам полиции родители, которые делают в помещении ремонт, рассказали: пробраться вандалы могли через окно, его часто оставляют открытым из-за неприятного запаха из подвала, в котором постоянно текут трубы.

«На данный момент у нас снова прорвало трубу, льется кипяток в подвальном помещении. А там у нас находится электрощитовая, и не только наша, но и соседей, – показывает Аида Менанова, председатель общественной организации. – Нам отвечают, что это внутридомовые сети, и жители дома тоже не могут их никак заменить, а без замены этих труб без конца дышать вот этими испарениями и, если не дай бог замкнет – это жизнь детей, это жизнь специалистов, которые здесь работают».

По словам Аиды Менановой, в управляющую компанию обращались неоднократно, общественникам ее представители отвечают: коммуникации в доме должны заменить в 2035 году, он стоит в плане ремонта. Проверку действий управляющей компании Гагаринского района №1 теперь проведет департамент городского хозяйства. Такое поручение чиновникам дал врио губернатора Севастополя.

«Вот эта политика, когда мы социально-ориентированным НКО предоставляем помещения вот в таком виде, никуда не годится! Если хочешь сделать хорошо, то приведи в порядок и потом отдай, чтобы люди зашли и уже занимались просто своей деятельностью. Конечно в беде не бросим: не знаю, успеем до Нового года или не успеем, но приложим все усилия, чтобы привести здесь все в порядок», – заверил Развожаев.

Сейчас занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья проходят в здании на улице Балаклавской. Еще одно помещение – на ул. Героев Бреста снимают для канистерапии. Здесь собаки учат детей с особенностями развития общаться с другими людьми, ориентироваться в пространстве и управлять своим телом.  Срок аренды этого здания истекает в декабре, и сеансы придется прекратить. Но в организации надеются, что расставание особых детей с их хвостатыми друзьями будет недолгим. Надежда на быстрый ремонт помещения у них теперь есть.

Алена Давыдова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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