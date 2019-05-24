В библиотеке в Любимовке открылась рыбацкая выставка

В библиотеке поселка Любимовка открылась выставка, посвящённая секретам рыбалки. Авторская экспозиция военного пенсионера Валерия Мискевича – это 100 удочек и уникальные картины, которые, тем не менее, может научиться делать каждый посетитель.

Валерий Мискевич больше 30 лет прослужил в морской авиации. Белоруссия, Дальний Восток, Абхазия, Чукотка, Крым – в пяти морях и Тихом океане узнал все тайны рыбного лова.

«Ребята приходят в библиотеку, чтобы взять какую-то литературу и погружаются в мир рыбалки! Так неожиданно. У них будет много вопросов, как это работает, можно ли попробовать самому. И в будущем к-то из них станет моряком!» – говорит Дмитрий Закиров.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич, Вести – Севастополь

Источник: Вести Севастополя