В библиотеке Любимовки рассказали о проверенном средстве от коронавируса

26 февраля 2020     16
В библиотеке Любимовки рассказали о проверенном средстве от коронавируса

В библиотеке посёлка Любимовка провели лекцию о том, что собой представляет новый вид вируса и как от него защититься.

В читальном зале – запах дезинфицирующего раствора. С дальних полок достали медицинские трактаты. Плановые темы для встреч в библиотеке Любимовки отложили, для того, чтобы поговорить об актуальном.

Волны противоречивой информации о коронавирусе упорядочивает читательница библиотеки. Татьяна Козьмина – врач с сорокалетним стажем.

«Между коронавирусом и респираторными вирусными инфекциями в плане защиты принципиальных различий нет. Те же. То же разобщение, то же масочный режим», – рассказывает Татьяна Козьмина

Вместе читатели размышляют, как защититься от вируса. Закрыть на карантин общественные места, чаще мыть руки и не стесняться носить маски. В Японии это целое модное веяние. А применять их начали ещё до того, как описали возбудителей инфекционных болезней.

Среди старых медицинских книг в библиотеке Любимовки есть и такая – «Учение о хирургических операциях» 1927 года издания. В разделе «воздушные инфекции» ни о каких вирусах речи нет. Пока здесь говорят только о бактериях. Но уже понятен механизм распространения – «с мелкими капельками жидкости распространяются на значительные расстояния». При этом здесь уже есть упоминание медицинской маски.

«Мы пользуемся занавеской, состоящей из нескольких слоёв марли около 20 квадратных сантиметров величиной, прикрепляющейся с помощью четырёх тесёмок поверх ушей и под подбородком», – это 1927 год издания. С тех пор конструкция маски принципиально не изменилась.

Если в аптеках масок вдруг не окажется, то на помощь приходит учебник ОБЖ. Вата, несколько слоёв стерильной марли. Умение своими руками сделать, возможно, дефицитную вещь – шаг на опережение.

«В Китае можно заметить, что пишут о дефиците масок. Однако в России его не заметно. И в любом случае, если будет в России дефицит масок, можно сделать такую», – говорит Виктория Фомина.

И гостям напомнили: способы защиты актуальны не только для нового заболевания. В начале этой недели заболеваемость респираторными инфекциями в Севастополе превысила уровень эпидемического порога.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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