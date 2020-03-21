В больницах Севастополя запретили посещение пациентов

В поликлиниках города временно остановлена диспансеризация и профилактические осмотры.

Запрет на посещение пациентов в стационарах Севастополя связан с режимом повышенной готовности и входит в перечень карантинных мероприятий для снижения риска распространения коронавируса.

Вещи и еду больным можно передавать через дежурных администраторов в соответствии с графиком, установленным лечебным учреждением, сообщает департамент здравоохранения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь