В больницах Севастополя запретили посещение пациентов

В поликлиниках города временно остановлена диспансеризация и профилактические осмотры.
Запрет на посещение пациентов в стационарах Севастополя связан с режимом повышенной готовности и входит в перечень карантинных мероприятий для снижения риска распространения коронавируса.
Вещи и еду больным можно передавать через дежурных администраторов в соответствии с графиком, установленным лечебным учреждением, сообщает департамент здравоохранения.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь