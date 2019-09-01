В больницу в Балаклаве поступило два новых аппарата УЗИ

В отделение ультразвуковой диагностики городской больницы №9 в Балаклаве поступило два современных аппарата для проведения УЗИ. Стационарный и портативный.

В первую очередь новое оборудование будет использоваться для выявления онкологических заболеваний. Благодаря безбликовым экранам врачи смогут более эффективно обследовать все органы и системы. В наличии имеются все необходимые датчики, что позволяет значительно сократить время обследования, отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики Татьяна Оленченко.

Уже в этом месяце в больницу №9 поступит новый наркозно-дыхательный аппарат. С его помощью можно будет контролировать концентрацию кислорода и лекарств для анестезии, что в свою очередь позволит уменьшить их отрицательное воздействие на окружающую среду.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь