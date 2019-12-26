В больницы Севастополя в декабре поступило более 200 единиц медицинского оборудования

Оборудование поступило в рамках национального проекта “Здравоохранение”. Часть аппаратуры начнёт работать в ближайшее время, остальная – в первом квартале 2020 года, после процедуры лицензирования.

Новое оборудование поступит в Региональный сосудистый центр, онкодиспансер, детские поликлиники четвёртой, пятой и девятой городских больниц. Это аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ, МРТ, ультразвуковые скальпели, диагностические комплексы, рентген-аппараты и многое другое.

Также закуплено почти двести автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, у севастопольского здравоохранения появился собственный центр обработки данных. Он предназначен для хранения и обработки информации, собираемой со всех городских больниц. Общая стоимость оборудования, поступившего по нацпроекту, около 350 миллионов рублей.

Источник: Вести.Севастополь