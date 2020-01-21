В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой

21 января 2020     13
В Большой Ялте откроют пожарную часть с вертолётной площадкой

В среду, 22 января, в селе Оползневое пройдёт торжественное открытие новой пожарно-спасательной части.

Она будет входить в состав второго пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Крыму и обеспечивать безопасность граждан в ближайших населённых пунктах и прилегающей горно-лесной зоне.

В здании площадью 2000 квадратных метров разместятся 69 человек и девять единиц спецтехники. На его крыше расположена вертолётная площадка, с которой пострадавших будут экстренно доставлять в лечебные учреждения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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