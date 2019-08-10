В бригаде разведки Черноморского флота – день открытых дверей

10 августа 2019     13
В бригаде разведки Черноморского флота – день открытых дверей

Он начался с торжественной церемонии: курсанты филиала Объединенного учебного центра ВМФ России  приняли присягу. На плацу выстроились больше ста молодых людей, которые будут учиться военно-морским специальностям. Курсанты не только из Севастополя и Крыма, но также из ближайших регионов. На присягу приехали их родители. Их накормили кашей из полевой кухни.

Также в воинской части прошло показательное выступление группы специального назначения – ее военнослужащие продемонстрировали элементы боя с использованием холостых патронов и средств имитации. Была развернута выставка вооружения и военной техники.  

Источник: Вести.Севастополь

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