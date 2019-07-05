В бухтах Севастополя массово нарушают пограничный режим

5 июля 2019     27
В бухтах Севастополя массово нарушают пограничный режим

Сейчас ежедневно в море выходит почти полторы тысячи судов. К концу лета их количество увеличится ещё примерно на треть. И более 600 из них приходится на Севастополь.

О массовых нарушениях пограничного режима сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. С середины прошлой недели cотрудники составили более 50 административных протоколов о нарушениях. 

“Наиболее частыми нарушениями владельцев МПС являются выход в море или возвращение в пункт базирования без уведомления пограничного органа, неуведомление пограничного органа об отмене выхода в море, нарушение правил хранения маломерных плавательных средств”, – говорится в сообщении пресс-службы.

По Кодексу об административных правонарушениях, нарушителей ждёт штраф в размере от 500 до 1000 рублей для физических лиц, и от 5 до 10 тысяч – для юридических.

По всем вопросам судовладельцев просят обращаться в пограничную служба в г. Севастополе: ул. Новикова, д. 1, тел. (8692)63-73-62.

Фото tass.ru

Источник: Вести.Севастополь

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