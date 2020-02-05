В вагонах поездов в Севастополь и Крым организуют историческую выставку

«В пути пассажиры знакомятся с историей Крымского полуострова, которая дала нам такие великие имена, как первый главнокомандующий Черноморского флота Федот Клокачёв, великий флотоводец Фёдор Ушаков… и многие другие», – отметил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

В экспозиции, подготовленной Российским военно-историческим обществом редкие архивные кадры и история строительства моста через Керченский пролив.

Фотовыставка, посвящённая истории Крыма, для пассажиров поездов Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь будет работать до 23 февраля.

В вагонах поездов в Севастополь и Крым организуют историческую выставку Фотовыставка, посвящённая истории Крыма, для пассажиров поездов Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь будет работать до 23 февраля. В …



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