В вагонах поездов в Севастополь и Крым организуют историческую выставку

Фотовыставка, посвящённая истории Крыма, для пассажиров поездов Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь будет работать до 23 февраля.
В экспозиции, подготовленной Российским военно-историческим обществом редкие архивные кадры и история строительства моста через Керченский пролив.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«В пути пассажиры знакомятся с историей Крымского полуострова, которая дала нам такие великие имена, как первый главнокомандующий Черноморского флота Федот Клокачёв, великий флотоводец Фёдор Ушаков… и многие другие», – отметил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Источник: Вести.Севастополь