В Верхнесадовом началось строительство спорткомплекса

24 марта 2020     16
В Верхнесадовом началось строительство спорткомплекса

В селе Верхнесадовое готовят территорию для строительства нового спортивно-оздоровительного комплекса.

Специалисты компании-подрядчика снимают бетонное покрытие бывшей танцплощадки за зданием Дома культуры. Пока это весь сделанный объём работ, несмотря на то что на объект строители вышли в начале января.

На первом этаже комплекса, по плану, разместят универсальный игровой зал для занятий бадминтоном, волейболом, единоборствами и тяжёлой атлетикой. На втором будут тренироваться любители настольного тенниса. Тренерский состав уже подбирают.

«Это и спортивная школа олимпийского резерва №2. У нас даже уже есть кандидат на должность тренера, который живёт здесь, в этом селе, и будет здесь вести отделение, набирать в отделение дзюдо. Это спортивная школа олимпийского резерва №8. У неё более широкий сегмент видов спорта. Там представлен и футбол, и бокс, и гимнастика», – рассказывает начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

Новый ФОК должен быть сдан в конце следующего года. Помимо тренировок в нём можно будет проводить и соревнования, в том числе с участием людей с ограниченными возможностями. В здании для них запроектированы два лифта и специальные санузлы. В компании уже назвали объект непростым. Совсем рядом с будущим комплексом – подземный источник.

«Грунтовые воды в данном случае для конструктива здания ни коим образом не мешают. Само здание садится на сваи, предусмотрены сети, ливневые канализации, которые будут все воды отводить. Единственное, что на сегодняшний день проблема – заложенное в проекте отсутствие вывоза чернозёма, растительного слоя грунта из-под элементов благоустройства, дорог и так далее. Но я думаю, что в ближайшее время мы с заказчиком это решим», – объясняет главный инженер компании-подрядчика Андрей Шумилов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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