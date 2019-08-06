В Верхнесадовом появится новый спортивный комплекс

Жители села Верхнесадовое заявили о недовольстве спортивной инфраструктурой. В округе с населением три тысячи человек две игровые площадки: одна с момента установки закрыта, вторая начала разрушаться.

В селе Верхнесадовое есть новая спортивная площадка, но дети пинают мяч не на искуственном поле, а рядом, на неблагоустроенной территории.

«Мы там ни разу никогда не были. Управляющая компания ГУП “Север” не даёт нам ключи, ссылаясь на то, что если мы откроем площадку – приедет сюда прокуратура. А приедет в связи с тем, что благоустройство вокруг территории небезопасно. Идёт оползень», – говорит Людмила Пащенко, старшая по дому №74 по улице Севастополькой.

То, что активистка называет “оползнем” появилось после недавних дождей. Потоки воды оставили следы в насыпи. Месяц назад работу подрядчика принимали специалисты управляющей компании “Север”. Руководитель обслуживающей организации Сергей Хомяков рассказал нам, что площадка готова к эксплуатации, и он не понимает, почему жители до сих пор не пользуются сооружением.

«Подрядчик очень дисциплинировано исполнил все свои обязательства, технадзор проверил площадку, она принята к эксплуатации. Ключи переданы старшей по дому, один экземпляр находится у нас. Если потеряны ключи – дам команду, откроют нашим ключом», – говорит Сергей Хомяков, директор УК “Север”.

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Ну а пока игры проходят на другом футбольном поле. Верхнесадовцы проводят там даже свои любительские турниры.

«У нас в селе есть команд десять и в каждой человек десять. То есть команд много и мы играем можно сказать каждый день против друг друга», – говорит Алексей Скоропис, юный футболист.

Это сооружение построили меньше года назад, но за воротами уже разбилось ограждение. Обслуживанием площадки занимается администрация Верхнесадового муниципалитета.

«На данный момент ведём работу по сбору коммерческих предложений по ремонту данных секций на спортивном поле. В результате будут поменяны две секции с одной стороны и две с другой. Также у нас отторгован контракт на установку сеток на ворота футбольные и антивандальные кольца баскетбольные», – говорит Яна Базарова, начальник отдела благоустройства администрации Верхнесадового МО.

Для жителей Верхнесадового разрабатывают проект спортивного комплекса. Он может появиться на пустыре в районе Дома культуры. Как раз там есть четыре гектара неиспользуемой земли.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь