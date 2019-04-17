В Византийском дворике в Херсонесе состоится торжественный запуск фонтана

18 апреля в 10:30 в Византийском дворике Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится торжественный запуск фонтана. В мероприятии примут участие дети МДЦ «Артек», жители и гости города.

По всему миру на протяжении вот уже 37 лет 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Этот праздник (также известный как День всемирного наследия) был установлен в 1982 году. Его цель – привлечение внимания к вопросам защиты и сохранения памятников истории, культуры и выдающихся мест.

Эту знаменательную дату Музей-заповедник «Херсонес Таврический» отметит вместе со своими неизменными друзьями – группой юных и любознательных артековцев. В программе мероприятия не только увлекательная интерактивная экскурсия для детей из МДЦ «Артек», но и торжественное открытие летнего фонтана.

Приглашаем всех жителей и гостей города посетить Музей-заповедник «Херсонес Таврический» и окунуться в его историю, насладившись красотой этого удивительнейшего места на берегу Черного моря.



Фото с сайта krym4you.com