В водоохранной зоне реки Балаклавка установили информационные знаки

Границы защитной зоны реки Балаклавка на территории города Севастополя установлены приказом Севприроднадзора в ноябре 2018 года. В соответствии с ним, ширина водоохранной зоны составляет 50 метров, прибрежной защитной полосы ‒ 50 метров.

Информационные знаки, обозначающие водоохранную зону и прибрежную полосу, установил Севприроднадзор на средства, выделенные из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Знаки сообщают об ограничениях хозяйственной и иной деятельности в прибрежной полосе.

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