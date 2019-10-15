В водоохранной зоне реки Балаклавка установили информационные знаки

Знаки сообщают об ограничениях хозяйственной и иной деятельности в прибрежной полосе.
Информационные знаки, обозначающие водоохранную зону и прибрежную полосу, установил Севприроднадзор на средства, выделенные из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе ведомства.
Границы защитной зоны реки Балаклавка на территории города Севастополя установлены приказом Севприроднадзора в ноябре 2018 года. В соответствии с ним, ширина водоохранной зоны составляет 50 метров, прибрежной защитной полосы ‒ 50 метров.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Севприроднадзор
Источник: Вести.Севастополь