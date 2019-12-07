В Воронцовском дворце пройдут бесплатные мастер-классы для детей

Алупкинский музей-заповедник 7 и 8 декабря организует лекции о жизни светлейшего князя Михаила Воронцова и выдающегося садовника Карла Кебаха.

Детям в познавательной форме расскажут о том, какой вклад внесли общественные и политические деятели в развитие Крыма. Мероприятия пройдут во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса дворца, под платаном.

На мастер-классах ребята смогут собрать в дворцовом парке гербарий и нарисовать крымские фрукты. Программа рассчитана на детей старше 10 лет. Вход свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь