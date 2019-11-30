В воскресенье в Севастополе похолодает

В первый день календарной зимы в Севастополе будет дождливо и ветрено.

Днём в субботу, 30 ноября, воздух прогреется до +14, будет солнечно. К вечеру ожидаются небольшие дожди, начнёт понижение температуры. Ночью и утром будет туман.

В воскресенье температура не поднимется выше +5…+7, ожидаются дожди в первой половине дня, порывы северного ветра до 15 метров в секунду. В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха понизится до 0 градусов, в низинах возможны минусовые значения. Температура морской воды +13.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь