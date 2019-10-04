В воскресенье в Севастополе резко похолодает

Азиатскому циклону преградил путь арктический. Потоки горячего воздуха, которые шли из центральной части России в сторону Европы, ускорились и встретились с арктическим циклоном у побережья Севастополя. Как правило, прорыв холодного фронта сопровождается и усилением ветра. В ближайшие дни его порывы достигнут 20 м/с.

По своей форме арктический циклон напоминает крылья бабочки, одно из которых легло на европейскую часть России, а второе – затрагивает западную часть всего полуострова Крым. Эти «крылья» состоят из тяжёлых туч. Поэтому в ближайшие несколько дней в Севастополе пройдут дожди. Это мощное арктическое вторжение после значительного перегрева окажет влияние и на природу, и на людей. В первой половине следующей недели в городе установится обычная для октября погода – днём +15…17, пасмурно и ветрено.

Ближе к выходным циклон уйдёт, и станет теплее, но ненадолго. Со второй половины октября столбики термометров опустятся уже до +11 градусов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь