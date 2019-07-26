В воскресенье в 8:40 – итоговый выпуск «События недели»

26 июля 2019     22
В воскресенье в 8:40 – итоговый выпуск «События недели»

Основные темы программы:

– Выборы в законодательное собрание. Почему сразу пять партий не прошли регистрацию? Удастся ли поставить автоматические комплексы обработки бюллетеней на все участки и почему решили не делать общедоступную трансляцию в интернете? Эксклюзивное интервью председателя Севизбиркома Сергея Даниленко.

– День парашютиста для кто любит небо и жить без него не может. Кто сегодня в небе над Севастополем шагает в небо? И с чего парашютный спорт начинался? О чём сегодня мечтают севастопольские парашютисты?

– Сергей Санаев стал заслуженным артистом России. А как всё начиналось? О жизни, профессии и, конечно, о городе, о новых образах и премьерах. И что такое, по мнению Сергея Санаева, мудрость?

Смотрите в воскресенье, 28 июля в 8:40 на канале Россия итоговую программу «События недели».

Источник: Вести.Севастополь

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