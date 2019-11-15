В воскресенье пройдут матчи 14-го тура Премьер-лиги КФС

15 ноября 2019     7
В воскресенье пройдут матчи 14-го тура Премьер-лиги КФС

Матчи пройдут в Севастополе, Феодосии, Евпатории и Бахчисарайском районе. 

В воскресенье, 17 ноября, в 14:00 в Феодосии встретятся «Фаворит-ВД Кафа» и «ТСК-Таврия». Настроения у игроков обоих клубов не самые хорошие. У «Кафы» за плечами серия из четырех поражений. Последний раз команда побеждала 21 сентября. «Таврийцы», которые еще недавно возглавляли турнирную таблицу, тоже уступили в последних двух играх и уже на пять очков отстают от лидирующей «Евпатории».

В 14:30 в Новопавловке Бахчисарайского района начнется матч между «Кызылташем» и «Океаном».  

В 15:00 ФК «Евпатория» на своем поле примет ялтинский «Инкомспорт». Евпаторийцы – лидеры этого чемпионата. У них позади серия из семи побед подряд. Ялтинцы, наоборот, находятся на последнем месте турнирной таблицы.

В 16:00 в Севастополе состоится центральный матч тура, в котором встретятся ФК «Севастополь» и молодежненская «Крымтеплица». Обе команды продолжают бороться за место в первой тройке. Севастопольцы в турнирной таблице на четвертой строчке, «тепличники» – на третьей.

Все матчи 14 тура Премьер-лиги КФС можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте Крымского футбольного союза.

 Служба информация “Вести – Севастополь

Фото пресс-службы ФК “Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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