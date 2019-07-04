В Восточном Крыму нашествие медуз

Cотни медуз на пляже и запах тухлой рыбы смутили жителей и гостей курорта Щёлкино.

Фотографиями и видеороликами с пляжей люди делятся в интернет-сообществах.

При этом в социальных сетях старожилы отмечают, что туристы волнуются зря. Множество корнеротов летом – это нормально. Хотя в нынешнем году ситуацию уже назвали “нашествием”. Правда, чаще всего такое явление наблюдается в конце августа.

Некоторые пользователи предполагают – это связано с тем, что Керченский пролив открыт, рыболовные сети убраны, и медузы спокойно проплывают из Чёрного моря в Азовское.

Биологи отмечают: медуза корнерот ядовита, хотя степень ее опасности сравнима с ожогом от крапивы.

фото vk.com/shelkino

Источник: Вести.Севастополь