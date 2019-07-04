В Восточном Крыму нашествие медуз

4 июля 2019     25
В Восточном Крыму нашествие медуз

Cотни медуз на пляже и запах тухлой рыбы смутили жителей и гостей курорта Щёлкино.

Фотографиями и видеороликами с пляжей люди делятся в интернет-сообществах. 

При этом в социальных сетях старожилы отмечают, что туристы волнуются зря. Множество корнеротов летом – это нормально. Хотя в нынешнем году ситуацию уже назвали “нашествием”. Правда, чаще всего такое явление наблюдается в конце августа. 

Некоторые пользователи предполагают – это связано с тем, что Керченский пролив открыт, рыболовные сети убраны, и медузы спокойно проплывают из Чёрного моря в Азовское.

Биологи отмечают: медуза корнерот ядовита, хотя степень ее опасности сравнима с ожогом от крапивы.

фото vk.com/shelkino

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В Карелии начнут перерабатывать вторсырье
В Карелии начнут перерабатывать вторсырье

В Карелии до 2024 года появится первый экотехнопарк для производства продукции из вторсырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …


Вести Севастополь 4.07.2019
Вести Севастополь 4.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Новый детский сад на улице Шевченко вовремя не откроют. Сроки срывают строители. Губернатор Севастополя сегодня озвучил, …


В Восточном Крыму нашествие медуз
В Восточном Крыму нашествие медуз

Cотни медуз на пляже и запах тухлой рыбы смутили жителей и гостей курорта Щёлкино. Фотографиями и видеороликами с пляжей люди …


Википедия признала Крым российским
Википедия признала Крым российским

Статьи популярной интернет-энциклопедии «Википедия» на 72 языках мира указали на картах Крым частью России. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что …


Следователь фабриковала дела и отправила за решетку горожан. Когда запахло жареным, сбежала в Грузию...
Следователь фабриковала дела и отправила за решетку горожан. Когда запахло жареным, сбежала в Грузию…

38-летняя Наталья Разумная дослужилась до звания подполковника и должности начальника дознания в отделе полиции №7 Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Несмотря на свой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты