В восточном Крыму опустели пляжи

Пляж под Феодосией, входящий в 10-ку красивейших пляжей России, уже почти неделю пустует. Всему виной похолодание в восточном Крыму и неожиданно холодное для июля течение. Температура воды возле берега приблизительно 14 градусов, а в 10 метрах от берега – еще холоднее.

Туристы бродят по кромке воды и заходят лишь по щиколотку. Некоторые дети забегают даже по колено, но, как правило, стоят недолго. Довольно непривычно в разгар курортного сезона на пляже смотрятся пустые лежаки и декоративные зонтики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь