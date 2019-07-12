В восточном Крыму опустели пляжи

12 июля 2019     40
В восточном Крыму опустели пляжи

Пляж под Феодосией, входящий в 10-ку красивейших пляжей России, уже почти неделю пустует. Всему виной похолодание в восточном Крыму и неожиданно холодное для июля течение. Температура воды возле берега приблизительно 14 градусов, а в 10 метрах от берега – еще холоднее.

Туристы бродят по кромке воды и заходят лишь по щиколотку. Некоторые дети забегают даже по колено, но, как правило, стоят недолго. Довольно непривычно в разгар курортного сезона на пляже смотрятся пустые лежаки и декоративные зонтики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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