В выходные без воды останутся более 10 улиц Севастополя

Из-за аварийных работ на водопроводе будет прекращена подача воды на 12 улиц города.
ГУПС «Водоканал» информирует, что 22:00 1 февраля, ориентировочно, до 08:00 2 января отключат водоснабжение в домах по адресам:проспект Нахимова; улица Маяковского; площадь 300-летия Российского Флота; улица Сенявина; улица Айвазовского; набережная Корнилова; набережная Клокачёва; улица Капитанская; улица Большая Морская; улица Патриса Лумумбы; улица Очаковцев; улица Адмирала Октябрьского; улица Новороссийская; улица Одесская, 11-29. Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь