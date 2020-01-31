В выходные без воды останутся более 10 улиц Севастополя

ГУПС «Водоканал» информирует, что 22:00 1 февраля, ориентировочно, до 08:00 2 января отключат водоснабжение в домах по адресам:

Из-за аварийных работ на водопроводе будет прекращена подача воды на 12 улиц города.

Севастопольские депутаты в день тратят около 5 тысяч рублей на цветы? Что мы знаем о работе депутатов Законодательного собрания Севастополя? Практически ничего. Как показал последний опрос СРОО «Севастопольские мамы», большинство граждан нашего города даже …



МТС не будет повышать стоимость услуг для туристов в Крыму Оператор мобильной связи МТС уведомил Федеральную антимонопольную службу об отказе менять условия обслуживания своих абонентов в Крыму, которые привели бы …



В выходные без воды останутся более 10 улиц Севастополя Из-за аварийных работ на водопроводе будет прекращена подача воды на 12 улиц города. ГУПС «Водоканал» информирует, что 22:00 1 февраля, ориентировочно, …



Вести Севастополь 31.01.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – В Стрелецком проезде сносят недостроенный многоквартирный дом, а на Репина пытаются не допустить строительства высотного здания. …

