В выходные в горах Крыма помощь спасателей понадобилась четырем туристам

11 ноября 2019     33
В выходные в горах Крыма помощь спасателей понадобилась четырем туристам

Благоприятная для прогулок погода добавила работы крымским спасателям.

Так в воскресенье днем двое туристов 1995 и 2001 года рождения из Ялты совершали пешую прогулку по Боткинской тропе и поднялись на гору Ставри-Кая. Молодые люди вышли на крутой осыпной склон и поняли, что спуститься назад самостоятельно уже не могут. Сотрудники Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» сняли их со скалы с помощью альпинистского снаряжения. Спасательного операция закончилась благополучно.

Еще один неприятный эпизод произошел на Боткинской тропе при спуске к «Поляне сказок» в пятницу вечером. 50-летняя женщина, жительница Санкт-Петербурга, оступилась и повредила ногу. Чтобы спуститься вниз, ей понадобилась помощь спасателей.   

 

В воскресенье не остались сидеть без дела и сотрудники Алуштинского аварийно–спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». На горе Южная Демерджи в Долине привидений при спуске с Солнечной поляны житель Алушты 1954 года рождения вывихнул голеностопный сустав. Продолжить движение он уже не смог, пришлось звонить спасателям. На носилках они эвакуировали его в село Лучистое у подножия горы и передали сотрудникам скорой помощи, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

  Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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