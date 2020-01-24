В выходные в Севастополе заработают пункты приема живых новогодних елок

Завтра в Севастополе стартует экологическая акция “Ёлковорот”, посвящённая переработке и утилизации использованных новогодних деревьев.

В субботу и воскресенье весь день будут работать восемь специальных пунктов приёма вечнозелёных растений. Их адреса: эко-парк “Лукоморье” на проспекте Победы, парковка на территории парка “Учкуевка”, “Славянский базар” на улице Силаева, автостоянка торгового комплекса “SeaMall”, в районе остановки “Почта” на проспекте Героев Сталинграда, а также на Радиогорке, площади Захарова и в посёлке Любимовка. Измельчёнными в дробилке ветвями будут кормить животных, это поможет улучшить их иммунитет. Также этот материал подходит как удобрение в хвойных питомниках. Всем, кто принесёт дерево на утилизацию, подарят сувенир в эко-стиле.

«Для тех, кто желает поучаствовать в озеленении города, если вдруг у кого-то возникнет желание компенсировать то, что он как-то использовал живую ёлку, у нас ещё будет в феврале, 22 февраля акция “Лес Победы”, – сообщила Юлия Ищинская, консультант отдела природоохранных программ и монтиторинга Севприроднадзора. – На Сапун-Горе мы будем высаживать аллею Героев Советского Союза, которые получили это звание за оборону и освобождение города. Желающих приглашаем присоединиться, анонсы будут на официальном сайте Севприроднадзора и в социальных сетях».

Акция «Ёлковорот 2020» пройдёт сразу в трёх городах: Севастополе, Симферополе и Ялте. В качестве помощников организаторы приглашают волонтёров, ими могут стать все, кто располагает свободным временем.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь