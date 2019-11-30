В выходные в Севастополе пройдут турниры-фестивали «Спорт против наркотиков»

На ежегодные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и эстетической гимнастике 30 ноября и 1 декабря приедут дети со всей республики.

«Это фестиваль для детей, которые делают в спорте первые шаги, и пока не могут конкурировать с профессиональными спортсменами на официальных соревнованиях», – объяснил президент севастопольских федераций акробатического рок-н-ролла и эстетической гимнастики Михаил Козаков.

На фестиваль, который пройдёт уже в третий раз, соберутся команды клубов и спортшкол Севастополя Феодосии, Керчи, Симферополя и других городов Крыма.

Турнир-фестиваль по эстетической гимнастике пройдёт 30 ноября, по акробатическому рок-н-роллу – 1 декабря 2019 года в спортивном комплексе «Муссон».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Центра спортивной подготовки сборных Севастополя

Источник: Вести.Севастополь