В выходные в Севастополь вернется тепло

В Севастополе, по прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность. Воздух уже начал прогреваться: днем до +27.

Вода в Черном море у берегов Севастополя по-прежнему теплая: в Балаклаве, на пляжах Яшмовый на Фиоленте и в Парке Победы – 23 градуса.

Выходные будут тёплыми. В субботу воздух прогреется до +26…28 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность. В воскресенье уже до +29. Осадков не ожидается. Но зато будет дуть северный ветер со скоростью 3,5 м/сек.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь