В выходные в Севастополь вернется тепло

6 сентября 2019     5
В выходные в Севастополь вернется тепло

В Севастополе, по прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность. Воздух уже начал прогреваться: днем до +27.  

Вода в Черном море у берегов Севастополя по-прежнему теплая: в  Балаклаве,  на пляжах Яшмовый на Фиоленте и в Парке Победы – 23 градуса.  

Выходные будут тёплыми. В субботу воздух прогреется до +26…28 градусов. Синоптики обещают небольшую облачность. В воскресенье уже до +29. Осадков не ожидается. Но зато будет дуть северный ветер со скоростью 3,5 м/сек.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Мистер оригинальность» Севастополя
«Мистер оригинальность» Севастополя

Весьма оригинально подошел к своей избирательной кампании кандидат от КПРФ по 8-му округу Алексей Гладких. На подъезде к Севастополю он установил …


Прощание в Севастополе «по билетам в кино»
Прощание в Севастополе «по билетам в кино»

На территории бывшего завода «Муссон», ранее имени В.Д.Калмыкова (занимавшего в советское время должность министра радиотехнической промышленности СССР), разгромленного после развала Союза и …


В выходные в Севастополь вернется тепло
В выходные в Севастополь вернется тепло

В Севастополе, по прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность. Воздух уже начал прогреваться: днем до +27.   Вода в Черном море …


В Севастополе открыли мемориальную доску памяти воина-афганца
В Севастополе открыли мемориальную доску памяти воина-афганца

В Севастопольском промышленно-технологическом колледже открыли мемориальную доску. Её посвятили выпускнику, погибшему в Афганистане, младшему сержанту Андрею Руденко. В колледже он …


В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел
В ГБР уточнили число связанных с Порошенко уголовных дел

12:00 Бывший украинский президент Пётр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты