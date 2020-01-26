В выходные на Ай-Петри и Ангарском перевале дежурят спасатели

26 января 2020     20
В выходные на Ай-Петри и Ангарском перевале дежурят спасатели

На Ай-Петри снова выпал снег, и в эти выходные в горно-лесной зоне полуострова значительное количество любителей зимних видов отдыха. Чтобы обеспечить безопасность отдыхающих и своевременно оказать им помощь, в выходные на Ангарском перевале и плато Ай-Петри на снегоходах дежурят сотрудники отрядов «КРЫМ-СПАС».

Спасатели оснащены всем необходимым оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Здесь также находится техника высокой проходимости. При необходимости сотрудники МЧС могут незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

«Сигналы о травмировании отдыхающих поступают каждые выходные. В основном это происходит в местах массового отдыха: на Ангарском перевале, а также на плато Ай-Петри,- рассказал Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. – Наибольшее количество травм люди получают при катании со склонов на санках, прежде всего так называемых «тюбингах».

Также спасатели патрулируют туристические тропы и стоянки в горно-лесной зоне полуострова. Так сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» выезжают на патрулирование по маршруту: с. Лесное – тур. стоянка Эски-Юрт – с. Земляничное – с. Грушевка – урочище Кизил-Таш – п. Солнечная Долина – п. Прибрежное – м. Бугаз- м. Меганом – до расположения. Белогорский отряд патрулирует маршрут: Белогорск- с. Красноселовка – т/с Н. Кок-Асан-водопад Ускут – т/с В. Кок- Асан – г. Сори – т/с Поворотное – г. Бурлюк – пер. Шелен – г. Кара-Голь – т/с Ворон – г. Кок-Таш – с. Синекаменка.

Спасатели напоминают туристическим группам, что до выхода на маршрут им необходимо зарегистрироваться на сайте МЧС.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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