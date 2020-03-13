В выходные севастопольцев ждут спектакли, концерты и лекции об искусстве

Спектакли, концерты, выставки – и всё о разных эпохах. В эти выходные музей Крошицкого расскажет о бронзовом веке, театр Луначарского – о 50-х годах ХХ века, а театр юного зрителя готов напомнить историю, написанную в 17 столетии.

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15 марта в 18:30 в театре им. А.В. Луначарского спектакль “Фабричная девчонка”

Действие происходит в женском общежитии в 50-е годы, роман влюбленной парой разворачивается на глазах соседей. Устои жизни поменялись, но и в наши дни, мнения посторонних высказываются еще активнее, в общежитии глобального формата, то есть в социальных сетях.

15 марта в 18.00 в СЦКИ концерт “Мир в звуках музыки”

В СЦКИ выступит коллектив Дворца культуры рыбаков «Жемчужины России». Кроме инструментального исполнения, будут вокальные партии. И по репертуарному списку этого концерта путешествие предстоит по музыкальным традициям разных народов.

15 марта в 11:00 в СевТЮЗе спектакль “Кот в сапогах”

Сказка о находчивом и предприимчивом коте, у которого были волшебные сапоги, расскажет о том, что хитрость в одном случае может оказаться обманом, а в другом – мудростью.

15 марта в 11:00 в к/т “Москва” лекция “Искусство бронзового века”

Искусство скифов поражает своей красотой, если сравнивать его с изделиями даже кельтских мастеров. Тем более, когда каменный век ушел в прошлое, и ему на смену пришел бронзовый.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь